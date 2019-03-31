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صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى لمديرية التضامن الاجتماعى بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات

الأحد، 31 مارس 2019 05:18 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال السنوى لمديرية التضامن الاجتماعى بعيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أن الأم هى صانعة الآجيال ورمانة الميزان، والعمود الفقرى لكيان الأسرة والمجتمع بأسره، ولا يستطيع أحدا أيا كان أن ينكر عظمة دور الأم فى حياتنا جميعًا. 
 
جاء ذلك، خلال حضور محافظ الإسماعيلية للاحتفالية السنوية، التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة، والتى أقيمت بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، وذلك بحضور اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والنواب المستشار عبد الفتاح عبد الله، وآمال رزق الله، وأحمد سعيد شعيب أعضاء البرلمان، ومها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وماهر كمال رئيس أقليم القناة وسيناء الثقافى، وعدد كبير من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى العموم، ووكلاء الوزارة لمختلف مديريات الخدمات والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
وعلي هامش الأحتفالية، أفتتح محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن، معرض منتجات مشروعات المرأه الريفية بالإسماعيلية، والأندية النسائية، ومراكز خدمة المرأة، ومراكز التنمية من مختلف مراكز ومدن المحافظة، والذى يضم مجموعة كبيرة من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية.
 
ثم قام محافظ الإسماعيلية، بتوزيع وتسليم شهادات التقدير والجوائز للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام، واللاتى تم تكريمهن خلال الاحتفال، وقد شمل التكريم الأم المثالية الأولى لهذا العام على مستوى المحافظة، وهى السيدة حنان حسن مسلم، والثانية سهام إبراهيم صالح، والثالثة زينب درويش ذكى، كما تم تكريم عدد كبير من أمهات الأبناء ذوى الاحتياجات الخاصة والمتفوقين فى الألعاب الرياضية وأمهات أوائل الشهادات الاعدادية والثانوية العامة، والأمهات المثاليات على مستوى مديريات الخدمات والأحياء الثلاثة، ومديرات دار المسنيين، وقيادات العمل الاجتماعى والرائدات الريفيات.
 
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (1)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (1)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (2)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (2)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (3)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (3)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (4)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (4)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (5)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (5)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (6)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (6)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (7)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (7)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (8)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (8)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (9)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (9)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (10)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (10)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (11)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (11)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (12)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (12)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (13)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (13)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (14)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (14)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (15)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (15)

جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (16)
جانب من حفل تكريم الام المثالية بالاسماعيلية (16)
 

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