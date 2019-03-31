صور.. الفريق مبادرة "100مليون صحة" يطرق كافة الأبواب بالعاشر من رمضان

كتبت منال العيسوى

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية، وبالتحديد داخل مدينة العاشر من رمضان جهودها فى كافة مؤسسات المجتمع المدنى، من احزاب ومستشفيات ونوادى ومدارس ومراكز شباب وكل نقط التجمعات السكنية داخل المدينة المترامية الأطراف، لإجراء المسح الطبى الشامل لفيروس سى والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ولتحقيق المستهدف من حملة 100 مليون صحة للكشف على المواطنين والتى بدأت أول مارس ومستمرة حتى شهر أبريل الحالى.

وانتظمت القوافل يوميا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بمركز طبى أول، بجوار قسم شرطة أول العاشر، وجميع المراكز الطبية، وكنيسة السيدة العذراء مريم المجاورة الأولى، كنيسة مارجرجس مجاورة 33 والكنيسة الإنجيلية مجاورة 33.

ومر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على الفرقة الثابتة والمتحركة داخل المدينة، لمتابعة سير العمل بالفرق الطبية وتذليل كافة المعوقات، مقررا زيادة عدد الفرق الطبية المتحركة؛ لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين على حملة الـ100 مليون صحة، والدفع بالفريق الطائر إلى سوق مدينة العاشر من رمضان الكائن بالحى الـ14 لإجراء الكشف والفحص الطبى على البائعين والمواطنين المترددين على السوق.

كما تم توزيع الفرق المتحركة بالسيارات المتنقلة، إلى مصانع العاشر وأحياء المدينة للوصول لأكبر عدد من المواطنين المستهدفين بالحملة، مؤكدا على سرعة سحب العينات للحالات الإيجابية لإجراء تحليل الحمض النووى (pcr) بمركز الإحالة لعلاج الفيروسات الكبدية.

وتقدمت الإدارة الصحية بالعاشر، بطلب لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لصيانة أعمدة الإنارة بمحيط 11 مركزا للصحة بالمدينة، لاستقبال القوافل الطبية المشاركة فى الحملة حتى الساعة 9 مساء، وتشديدات بإدارة الكهرباء لسرعة الانتهاء قبل الموعد المحدد.