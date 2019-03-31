video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الفريق مبادرة "100مليون صحة" يطرق كافة الأبواب بالعاشر من رمضان

الأحد، 31 مارس 2019 06:38 م
صور.. الفريق مبادرة "100مليون صحة" يطرق كافة الأبواب بالعاشر من رمضان حمله 100 مليون صحه بالعاشر
كتبت منال العيسوى
إضافة تعليق

واصلت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بمحافظة الشرقية، وبالتحديد داخل مدينة العاشر من رمضان جهودها فى كافة مؤسسات المجتمع المدنى، من احزاب ومستشفيات ونوادى ومدارس ومراكز شباب وكل نقط التجمعات السكنية داخل المدينة المترامية الأطراف، لإجراء المسح الطبى الشامل لفيروس سى والكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة ولتحقيق المستهدف من حملة 100 مليون صحة للكشف على المواطنين والتى بدأت أول مارس ومستمرة حتى شهر أبريل الحالى.

وانتظمت القوافل يوميا، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بمركز طبى أول، بجوار قسم شرطة أول العاشر، وجميع المراكز الطبية، وكنيسة السيدة العذراء مريم المجاورة الأولى، كنيسة مارجرجس مجاورة 33 والكنيسة الإنجيلية مجاورة 33.

ومر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، على الفرقة الثابتة والمتحركة داخل المدينة، لمتابعة سير العمل بالفرق الطبية وتذليل كافة المعوقات، مقررا زيادة عدد الفرق الطبية المتحركة؛ لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين على حملة الـ100 مليون صحة، والدفع بالفريق الطائر إلى سوق مدينة العاشر من رمضان الكائن بالحى الـ14 لإجراء الكشف والفحص الطبى على البائعين والمواطنين المترددين على السوق.

كما تم توزيع الفرق المتحركة بالسيارات المتنقلة، إلى مصانع العاشر وأحياء المدينة للوصول لأكبر عدد من المواطنين المستهدفين بالحملة، مؤكدا على سرعة سحب العينات للحالات الإيجابية لإجراء تحليل الحمض النووى (pcr) بمركز الإحالة لعلاج الفيروسات الكبدية.

وتقدمت الإدارة الصحية بالعاشر، بطلب لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لصيانة أعمدة الإنارة بمحيط 11 مركزا للصحة بالمدينة، لاستقبال القوافل الطبية المشاركة فى الحملة حتى الساعة 9 مساء، وتشديدات بإدارة الكهرباء لسرعة الانتهاء قبل الموعد المحدد.

 

حمله 100 مليون صحه بالعاشر (1)
 
حمله 100 مليون صحه بالعاشر (2)
 
حمله 100 مليون صحه بالعاشر (3)
 
حمله 100 مليون صحه بالعاشر (4)
 
حمله 100 مليون صحه بالعاشر (5)
 
حمله 100 مليون صحه بالعاشر (6)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحة: الانتهاء من فحص 46.1 مليون مواطن بحملة "100 مليون صحة" منذ انطلاقها

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الشرقيه

العاشر من رمضان

100 مليون صحه




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة