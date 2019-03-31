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رئيس البرازيل فى تل أبيب: "أنا أحب إسرائيل"

الأحد، 31 مارس 2019 02:59 م
رئيس البرازيل فى تل أبيب: "أنا أحب إسرائيل" رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى
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قال الرئيس البرازيلى، جايير بولسعم لرئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو قبل انتخابات 9 أبريل، بالعبرية "أنا أحب اسرائيل".ونارو، عند وصوله إلى تل ابيب صباح اليوم الأحد فى زيارة تستغرق أربعة أيام، والتى ينظر إليها على أنها د

 

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فقد أكد نتينياهو أن بولسونارو يصل إلى البلاد فى فترة متوترة، ولهذا أمر بأن تبقى قوات الدفاع الإسرائيلى منتشرة حول قطاع غزة، هذا ويشمل الدبابات والقوات البرية والمدفعية.

 

وأكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لأى سيناريو محتمل ، وأيضًا لخوض معركة واسعة النطاق. وقال الرئيس البرازيلى "سنفعل كل ما هو ضرورى لأمن إسرائيل" ، مضيفًا أن إسرائيل والبرازيل سيوقعان أيضًا اتفاقات فى مجال الدفاع.

 

وأشارت القناة إلى أن بولسونارو وعد مرارا بأنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس، وقال بولسونارو بعد أربعة أيام من فوزه فى الانتخابات الرئاسية فى 2018 "كما وعدنا خلال الحملة ، نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس ، إسرائيل دولة ذات سيادة ونحن نحترمها".

 

وقال وزير الخارجية البرازيلى إرنستو أراوجو في وقت سابق من هذا الشهر إن حكومته "لا تزال تدرس" خطة نقل السفارة.

 


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