ترامب يقطع المعونات عن 3 دول بأمريكا الوسطى بسبب الهجرة غير المشروعة

واشنطن /أ ش أ/

قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قطع المعونات المباشرة لكل من دول السلفادور وجواتيمالا وهندوراس بأمريكا الوسطى بسبب اتهامه لها بعدم السيطرة على الهجرة غير القانونية القادمة من هذه الدول إلى بلاده.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس بأنها تدرس تعليق المعونات عن عامى 2017 و2018 لهذه الدول الثلاث، والتى تأوى العربات المتنقلة التى يستخدمها المهاجرون العابرون للمكسيك ومنها إلى الحدود الأمريكية.

ويسعى ترامب - بذلك - إلى الحد من الهجرة غير المشروعة من مواطنى تلك الدول الذين يفرون شمالا إلى الولايات المتحدة ويستنفدون مواردها على الحدود الجنوبية، حيث وصف ترامب عربات المهاجرين المتنقلة بأنها رمز لما تمثله الهجرة غير المشروعة من مخاطر.

وكان الرئيس الأمريكى قد أنحى باللائمة على المكسيك ـ التى يسعى إلى استكمال جدار بين بلاده وبينها ـ وعلى أعضاء الديمقراطى المعارض له بسبب موقفهم من رفض بناء الجدار وتحذيراتهم من أن إغلاق الحدود مع المكسيك قد يخلق مشكلات اقتصادية لكلا البلدين.

يذكر أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك يبلغ 7،1 مليار دولار بضائع يوميا، وفقا لغرفة التجارة الأمريكية، والتى أشارت إلى أن إغلاق الحدود بين الدولتين قد يضر بـ 5 ملايين وظيفة للأمريكيين.