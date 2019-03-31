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المعمل الجنائى يحدد مصير خفيرين سقطا بأسلحة نارية فى أبو النمرس

الأحد، 31 مارس 2019 02:00 ص
المعمل الجنائى يحدد مصير خفيرين سقطا بأسلحة نارية فى أبو النمرس سلاح - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أرسلت النيابة العامة بجنوب الجيزة الأسلحة النارية والذخيرة المضبوطة بحوزة خفيران فى مركز أبو النمرس للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

 

كانت البداية بورود معلومات لرجال مباحث أبو النمرس، تفيد بأن "عاطف.ش" خفير خاص صادر ضده حكمان فى قضيتى ضرب، و"مصطفى.ح"، خفير خاص يحوزان أسلحة نارية بدون ترخيص.

 

التحريات أكدت صحة المعلومات فداهم رجال المباحث الخفيرين، وألقوا القبض عليهما وبحوزتهما أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية، وفردى خرطوش، و12 طلقة.

 

 تحرر للمتهمين المحضر اللازم وإحالتهما للنيابة التى باشرت التحقيق.


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