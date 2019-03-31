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القوى العاملة: صرف 113 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 10 عمال بالأردن

الأحد، 31 مارس 2019 09:50 ص
القوى العاملة: صرف 113 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 10 عمال بالأردن محمد سعفان وزير القوي العاملة
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التى تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 4540 دينارًا أردنيًا أى ما يوازى 113 ألفا و500 جنيه مصرى تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، إن الوزير كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار سعد الدين، إلى المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، قام بالتواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال الذين تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "ص. س" ضد الكفيل وإعطائه مستحقاته البالغة 500 دينار، أى ما يعادل 12500جنيه مصرى، فضلا عن براءة ذمته.

كما حصل كل من "م.أ"و"أ.أ" و"ع.ع" و"م.ع" على جوازات سفرهم التى حجزها الكفيل، وحصل العامل "أ.ب" على مستحقاته البالغة 1000 دينار، أى ما يعادل 25000 جنيه مصرى تقريبا، وحصل العامل "ص.ز" مستحقاته البالغة 1300 دينار، أى ما يعادل 32500 جنيه مصرى فضلا عن براءة ذمته.

وحصل العامل "ت.ع" على مستحقاته البالغة 700 دينار، أى ما يعادل 17500 جنيه مصرى تقريبا، وحصل العامل "م.ع" على مستحقاته البالغة 1040 دينار، أى ما يعادل 26000 جنيه مصرى تقريبا، جواز سفره.

كما حصل كل من "راشد .أ. ب"، و" علام. ف. م"، و"وليد.أ" على براءة ذمتهم وجوازات سفرهم.

 


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محمد سعفان

القوى العاملة




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