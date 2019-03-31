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القبض على سيدتين تديران جمعية غير مرخصة لجمع التبرعات بالإسماعيلية

الأحد، 31 مارس 2019 01:33 م
القبض على سيدتين تديران جمعية غير مرخصة لجمع التبرعات بالإسماعيلية جان من المستندات المضبوطة
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نجحت الشرطة في ضبط سيدتين بالإسماعيلية لقيامهما بإدارة أكاديمية وجمعية غير مرخصتين  وجمع تبرعات بدون تصريح، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء بلاغاً من أحد المواطنين "محدد" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وآخرين.. ضد سيدة لقيامها بجمع مبالغ مالية من المواطنين من أهالى محافظة الإسماعيلية بزعم تخصيصها لصالح مساعدة المحتاجين والمرضى، وأنها تتخذ من إحدى أكاديميات التدريب والتنمية بمدينة الإسماعيلية مقراً لجمع تلك المبالغ المالية.
 
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام سيدة "حاصلة على دبلوم تجارة" ، ومقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، سبق اتهامها فى قضية "تبديد".. بإنشاء جمعية خيرية وهمية بمقر إحدى الأكاديميات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالاشتراك مع أخرى "صاحبة الأكاديمية محل الواقعة ومدير إدارة الموارد البشرية بإحدى شركات الأمن والحراسة" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وأضافت التحريات قيام الأخيرة بالاتفاق مع الأولى بعقد الاجتماعات واستقبال المتبرعين وتلقى المبالغ المالية من المواطنين بمقر الأكاديمية الوهمى.
 
وبالاستعلام من الجهات المعنية، تبين أن تلك الجمعية غير مشهرة فى نطاق المحافظة وغير مرخص لها بجمع التبرعات، كما تبين أن الأكاديمية غير حاصلة على ترخيص بنطاق المحافظة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمقر الشركة وبحوزتهما (20) دفتر إيصالات جمع تبرعات منسوب صدورها لذات الجمعية وعدد من كرنيهات عضوية منسوب صدورها لذات الجمعية بأسماء أشخاص مختلفين وأكلاشيه باسم المتهمة الأولى وكونها رئيس مجلس إدارة الجمعية.

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