الغرف التجارية: دراسة جديدة حول تكاليف النقل واللوجستيات وتأثيرها على التصدير

كتب إسلام سعيد

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن قيام الاتحاد على دراسة جديدة حول تكاليف النقل واللوجتستيات وتاثيرها على التصدير.

وأضاف الوكيل إن برنامج رد الأعباء الماضى كانت يتناسب مع الفترة الزمنية التى تم التطبيق فيها، مشيراً إلى أن الحكومة منحت مزيدا من الحيوية لبرنامج دعم الصادرات لزيادة التصدير فى المرحلة القادمة.

وأشار خلال كلمته باجتماع دعم الصادرات إلى أن التجارة الخارجية انخفضت أكثر من 5% سنويا فى الفترة من 2012 إلى 2015، لافتاً إلى أن أكثر من 95% من واردات مصر هى سلع اساسية ومعدات راسمالية ومستلزمات إنتاج.

وتابع الوكيل إن مجمل صادرات مصر السلعية والخدمية انخفضت من 27,9% من النتاج المحلى الإجمالى فى 2010 الى 15,8% فى 2017 وهو أقل من متوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقدره 27% ولا يقارن بدول مثل لوكسيمبورج 230%، سينغافورا 173%، مالطا 133% وهو ثلث تونس 43,5%.

وذكر أن التعويم لم يحقق الطفرة المتوقعة فى الصادرات لعدم تواكبه مع حل مشاكل الصادرات المتعددة، إلى جانب انخفاض القيمة المضافة والمكون المحلى فى غالبية السلع، حيث يتم استيراد نسبة عالية، لافتاً إلى أن الصادرات تتحمل تكاليف باهظة مقارنة بالدول المنافسة بعد مضاعفة تكاليف خدمات الموانئ المصرية لتصبح الآن خمس أضعاف الموانئ المنافسة بسبب القرار 488 لسنة 2015 والقرار 800 لسنة 2016، وذلك مرتين، مرة عند استيراد مدخلات الإنتاج ومرة أخرى عند التصدير.