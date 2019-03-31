التحالف العربى يقصف تعزيزات عسكرية حوثية بالضالع جنوبى اليمن

صنعاء أ ش أ

شنت مقاتلات التحالف العربى فى اليمن، اليوم الأحد عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثى فى منطقة العود (شمال غربى محافظة الضالع).

وقالت مصادر يمنية - فى تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إن الطائرات قصفت أيضًا، تجمعات ومواقع للحوثيين فى جبل نصة بجبهة مريس (شمالى محافظة الضالع).

وأفادت مصادر يمنية، فى وقت سابق اليوم، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطنى ومليشيات الحوثى فى جبهة مريس شمال الضالع جنوبى اليمن.

يأتى هذا فى وقت تمكنت فيه قوات الجيش اليمنى من صد هجوم للحوثيين فى منطقة الزيلة، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى.