video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 31 مارس 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البابا للمسيحيين بالمغرب: إدخال الآخرين فى المسيحية ليس مهمتكم

الأحد، 31 مارس 2019 04:07 م
البابا للمسيحيين بالمغرب: إدخال الآخرين فى المسيحية ليس مهمتكم بابا الفاتيكان
الرباط (رويترز)
إضافة تعليق

قال البابا فرنسيس للطائفة الكاثوليكية الصغيرة فى المغرب اليوم الأحد، إن دور أفرادها فى تلك الدولة ليس السعى لإدخال جيرانهم فى المسيحية بل فى التعايش بأخوة مع الأديان الأخرى.

وقد استغل البابا رحلته التى تستمر يومين للتأكيد على الحوار بين الأديان. كما أيد مساعى العاهل المغربى الملك محمد السادس للعمل على نشر الاعتدال الدينى لتعزيز الحوار بين الأديان ورفض العنف باسم الدين.

ويمثل المسيحيون الكاثوليك فى المغرب وعددهم 23 ألفا أغلبهم من الوافدين من أوروبا وخاصة فرنسا ومن المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أقل من واحد فى المائة من سكان المغرب البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة.

وقال البابا فى لقاء مع قيادات الطائفة الكاثوليكية فى كاتدرائية الرباط "المسيحيون أقلية صغيرة فى هذا البلد. وفى رأيى أن تلك ليست مشكلة رغم أننى أدرك أن الأمر قد يكون صعبا على بعضكم فى بعض الأوقات".

وكثيرا ما يوجه محافظون من الكاثوليك انتقادات لموقف البابا المناهض لبذل جهود منظمة لاستقطاب من يحتمل إدخالهم فى المسيحية.

وقوبل البابا بالتصفيق عندما قال "الكنيسة تنمو لا بالتبشير بل بالاستمالة".

وأضاف "وهذا يا أصدقائى الأعزاء معناه أن مهمتنا كأفراد معمدين وقساوسة ورجال ونساء نذروا أنفسهم لا تتحدد فى الواقع بعدد أو حجم المساحات التى نشغلها بل بقدرتنا على تحقيق التغيير وإيقاظ الدهشة والرحمة".

ولا تعترف السلطات المغربية بمن يعتنق المسيحية من المغاربة وكثيرون منهم يمارسون شعائر الدين سرا فى بيوتهم. فالتحول عن الإسلام إلى المسيحية ممنوع كما هو الحال فى كثير من الدول الإسلامية كما أن القانون يعاقب على ممارسة التبشير بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقال فرنسيس "المشكلة ليست عندما نكون قلة عددية بل عندما نكون تافهين". وأضاف أن الكاثوليك مطالبون بأن يكونوا جزءا لا يتجزأ من الحوار بين الأديان فى عالم "تمزقه سياسات التطرف والانقسام".

ويوم السبت زار فرنسيس والملك محمد السادس معهدا أسسه العاهل المغربى لتدريب الأئمة والوعاظ من الرجال والنساء.

وأشاد فرنسيس السبت، بالعاهل المغربى لتوفير "تدريب سليم لمكافحة كل أشكال التطرف التى تقود إلى العنف والإرهاب والتى تمثل مهما كانت الظروف مخالفة للدين وعصيانا للرب نفسه".

ويوم السبت أيضا انضمت قيادات يهودية لممثلين للمسيحيين فى الصف الأمامى خلال مناسبتين ترأسهما البابا والملك محمد السادى فى إطار الحوار بين الأديان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البابا فرنسيس يلتقى ممثلى الطوائف المسيحية فى المغرب

بابا الفاتيكان

المغرب

زياره بابا الفاتيكان للمغرب

اخبار المغرب




لا تفوتك
السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

السيسى: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.. وعلاوة استثنائية لجميع العاملين

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

مصطفى خاطر يصور 24 ساعة من مسلسله "طلقة حظ" فى شارع المعز

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

"غزارة الإنذارات" تضرب هدوء وثقة وتميز حكم القمة 117 .. صور

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

صور.. الطقس السيئ نهايته قمة سلبية.. مشاهير يعلقون على أجواء مباراة الأهلى والزمالك.. نجيب ساويرس: مسافر برة لكن واضح إنى مافتنيش حاجة.. خالد أبو بكر: الدورى أهلاوى.. ومصطفى خاطر مازحا: اتزحلقت مرتين

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

متعة الأسماع فى علم السماع.. طبعة جديدة لكتاب يناقش موسيقى الأندلس والمغرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة