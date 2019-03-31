أب يقتل ابنه الرضيع بالهز حتى الموت.. اعرف تفاصيل الواقعة؟

كتب هيثم سلامة

عوقب أب بالسجن لمدة 15 عاما فى بريطانيا، بعدما هز ابنه البالغ من العمر 14 شهرا حتى الموت، حيث كان تحت تأثير المخدرات وغاضبا بسبب خيانة زوجته، وفقا لروايته أمام المحكمة واعترافاته.

اعترف الأب الذى يبلغ من العمر 30 عاما، من مانشستر فى بريطانيا، بقتل الطفل عمدا عن طريق هزه بطريقة عنيفة، مشيرا أنه كان غاضبا بشأن خيانة صديقته.



الطفل

وقامت والدة الطفل كيلين مكمايكل، البالغة من العمر 25 عاما، باستدعاء الشرطة، بعد أن وجدت ابنها قد فقد الوعى فى يوم 28 سبتمبر الماضى، وتم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح كبيرة فى الرأس، توفى على أثرها بعد يومين من الحادث، وأظهرت عينات الدم المأخوذة من الأب فى اليوم التالى من الوفاة بوجود أثار لمخدر الكوكايين والقنب.



الأب

وقال كبير المفتشين كولين لاركين، من شرطة مانشستر، فور صدور الحكم "أعرف أننى أتحدث ليس فقط بالنيابة عن العائلة، ولكن نيابة عن كل والد وحيد عندما أقول إن هذه القضية مفجعة حقًا بكل معنى الكلمة"، وأضاف "كيف يمكن لشخص القيام بذلك، وقتل الطفل الصغير البرىء الذى بالطبع لم يستطع الدفاع عن نفسه، والده أنهى حياته بعنف وهو الشخص الذي كان ينبغى أن يحميه من كل الصعاب".