وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يفتتحان المؤتمر الدولى السادس للمنظومة التربوية

كتب محمود راغب

يفتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، بكلية التربية جامعة بورسعيد، فعاليات المؤتمر الدولى السادس الذى يقام تحت عنوان التقويم فى المنظومة التربوية "المشكلات وضرورة التطوير"، بحضور الدكتور محمد محمد سالم عميد الكلية.

ومن المقرر أن يلتقى وزير القوى العاملة، عقب الافتتاح مع ما يقرب من 400 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، ليجيب عن أسئلتهم المتعلقة بالعمالة المصرية فى الداخل والخارج، والتدريب، والبطالة ودورة الوزارة فى خفض نسبتها، والقوانين المنجزة خلال فترة وجيزة، ودور قواتنا المسلحة والشرطة بدعم من الشعب فى اجتثاث الإرهاب الأسود الذى يحاول شق الصف وإحداث الفتنة.

كما يتناول اللقاء الوضع فى مصر، والمشروعات العملاقة التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها محور قناة السويس، والأنفاق الرابطة بين تجارة الشرق بالغرب، واكتشافات البترول، وآخرها حقل ظهر للغاز الذى يوفر ملايين الدولارات من مصروفات استيراد الغاز من الخارج، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتى منه ثم تصديره للخارج.

ومن المقرر أن يلتقى الوزير خلال زيارته لمحافظة بورسعيد أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظة برئاسة أحمد الغزاوى، للوقوف على المعوقات والمشاكل التى تعرض القيادات النقابية بمواقع العمل المختلفة ودراسة سبل حلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى، كما يستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال.