وزير الرياضة يشهد ملتقى ألعاب جامعات جنوب الصعيد بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن المحافظة تستقبل غدا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى زيارته للمشاركة بنهائى ملتقى ألعاب جامعات جنوب الصعيد المقام على أرض المحافظة بمشاركة 6 جامعات هى (جنوب الوادى - الوادى الجديد - أسيوط - سوهاج - أسوان - الأزهر).

وأضاف الزملوط فى بيان أن الزيارة تشمل أيضا عقد ملتقى شباب الجامعات ومراكز الشباب بمقر ديوان عام المحافظة، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية والشبابية والمشاركة بمبادرة "شارك ونظف "بحضور 300 شاب وفتاة والتى تقام فعالياتها من أمام بنك مصر بالخارجة وحتى مقر مديرية القوى العاملة، مشيراَ إلى أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الدعم الكامل الذى تقدمه الوزارة للمشروعات الرياضية والمبادرات الشبابية بالمحافظة.