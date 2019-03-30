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مقتل شاب أصيب بشظايا فى الرأس خلال قصف اسرائيلى بقطاع غزة

السبت، 30 مارس 2019 07:53 ص
مقتل شاب أصيب بشظايا فى الرأس خلال قصف اسرائيلى بقطاع غزة القصف فى غزة
كتب : أحمد علوى
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أفادت وزارة الصحة فى غزة، بمقتل شاب أصيب بشظايا فى الرأس نتيجة قصف إسرائيلى، فى الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة فى بيان: "المواطن محمد جهاد سعد 20 عاما، استشهد جراء إصابته بشظايا بالرأس، وتم نقل جثمانه إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة".

 

كما أكدت الوزارة فتحها جميع أقسام الطوارئ فى القطاع استعدادا ليوم الأرض والتظاهرة المليونية المرتقبة على حدود القطاع.

 

جدير بالذكر أن 11 فلسطينيا أصيبوا مساء أمس بجراح على طول الحدود الشرقية شرق رفح خلال فعاليات "الإرباك الليلي".

 


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