محافظ الدقهلية يشهد احتفالية مركز جراحة الكلى بإجراء 3 عمليات زراعة

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، و الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، احتفالية مركز جراحة الكلى والمسالك البولية باجراء اكثر من 3000 حالة زراعة كلى خلال 36 عام .

بحضور الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور باسم صلاح مدير المركز، الدكتور أحمد شومة رئيس قسم جراحة المسالك، الدكتور بدير على الدين رئيس مجموعة الزرع، الدكتور ايمن الرفاعى رئيس وحدة أمراض وزراعة الكلى، و أسامة موسي أمين عام الجامعة .

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن ما حققه مركز الكلى انجاز بكل المقاييس العالمية والطبية وهذا الإنجاز حكاية مصرية هى مركز الكلى بالدلتا وما به من إمكانيات شارك فى وضع تفاصيله وتجهيزه اهل الدقهلية الكرام من المدن والقرى للوصول لهذه المكانة .

واستعرض الدكتور محمد غنيم بداية العمل بقسم جراحة الكلى والمسالك بقسم 4 بمستشفى الجامعة الرئيسي وان الوصول لأكثر من 3000 حالة زرع يدل على تتابع الأجيال ونقل الخبرات بينهم، التوثيق لحالات زراعة الكلى، مشيرا إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لبرامج زراعة الأعضاء بمصر

وأشار الدكتور باسم صلاح ان المركز اليوم يحتفل بالوصول لعدد 3000 حالة زرع كلى ناجحه بالاضافه الى وصوله للتصنيف الأول عالميا بعد عام 2015 تخطى بذلك مستسفى سان فرنسيسكو بالولايات المتحده الامريكيه

واستعرض الدكتور أحمد شومة تاريخ نشأة القسم عام 1967 فى قسم 4 واجراء اول عملية غسيل كلوى عام 1969 وكذلك إجراء اول عملية زراعة كلى 1976 م مشيرا ان المركز انشىء على يد العالم الجليل محمد غنيم بمنحة هولندية ومشاركة شعب الدقهلية ليصبح صرحا طبيا متميزا ينافس بخدمات والعمليات الجراحية افضل المراكز الطبية المتخصصة من مختلف دول العالم