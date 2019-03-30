محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الخير العائم ويتابع الكشف على الأطفال وصرف الأدوية

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اليوم فعاليات قافلة المستشفى العائم "مستشفى الخير" والمخصصة كقافلة طبية للكشف على الأطفال بالمجان والتى بدأت فعالياتها اليوم 30 مارس وتستمر لمدة 7 أيام حتى 5 أبريل 2019 بالتعاون بين نوادى الروتارى ومؤسسة مصر بلا مرض ووزارة الصحة والسكان وفى إطار اهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين مجانًا بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى حمد أستاذ الجراحة العامة بمستشفيات جامعة أسيوط ومنسق عام منطقة الروتارى بأسيوط وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف وعثمان الحسينى مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحى والدكتور أسامة حجازى مدير عام إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية واللواء تادرس قلدس عضو مجس النواب ومحمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط ومسئولى نادى روتارى مصر المنطقة " 2451 " .

بدأ المحافظ دولته التفقدية بلقاء المواطنين المترددين على المستشفى بمرسى حديقة الفردوس وتابع تجهيزات أماكن انتظار المرضى وذويهم ثم تفقد عيادات الكشف الخاصة بتخصصات الباطنة والقلب والأطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الأطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وأنف وأذن والأشعة ومعمل التحاليل الطبية فضلا عن عيادة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للكشف على السيدات واطمأن من الأطباء على سير العمل بالعيادات حيث يقوم بالكشف نخبة من الأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة والسكان .

وفى نهاية الجولة تفقد الوزير المحافظ صيدلية المستشفى وتابع صرف الأدوية للمرضى بالمجان واستقبال الحالات الجراحية للأطفال المرضى الذين تم تحويلهم كما تم توزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال من خلال بعض الجمعيات والمؤسسات الخيرية .

وأشاد المحافظ بمستشفى الخير لأنها نتاج مشاركة مجتمعية تستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين حيث تضم المستشفى 14 عيادة للأطفال بها أكبر استشارى لطب الأطفال للكشف عليهم من عمر يوم وحتى 12 عام معلنًا دعمه وتشجيعه للمبادرات المجتمعية وجميع مشاركات المؤسسات التى تساهم فى تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين .

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، إن المركب العائم "مستشفى الخير" تبدأ فعالياتها يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءا حتى يوم 5 ابريل 2019 لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال بالمجان وصرف العلاج اللازم لهم فضلًا عن اجراء العمليات الجراحية للأطفال مجانًا مناشدا المواطنين الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الواردة فى الاستمارة "اسم الطفل وولى الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات أو التحاليل أو الإشاعات " مشيرًا إلى إنه تم التنسيق مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال لتحويل أية حالات أطفال تتردد على المستشفيات لتوقيع الكشف عليهم مجانًا .