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فيديو جراف.. السيسي يعلن زيادات تاريخية للمرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى

السبت، 30 مارس 2019 07:25 م
فيديو جراف.. السيسي يعلن زيادات تاريخية للمرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى الرئيس عبد الفتاح السيسى
إعداد – محمد فزاع
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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
 
وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019.
 
 
ومنح علاوة إضافة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة.
 
 
 

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الرئيس السيسي

الحد الأدنى للأجور

زيادة المعاشات




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد رمضان احمد محمود

زعيم

ربنا يوفقك ويكتب الخير للبلد دى على إيدك لحسن الشعب المصري عانى كتير من عدم الاستقرار والله شعب بطل

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