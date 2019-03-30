صور.. المستشفى العائم يوقع الكشف الطبى على 6000 مواطن بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

بدأت قبل قليل المستشفى العائم "مستشفى الخير" عملها بمحافظة أسيوط، والمخصصة كقافلة طبية مكبرة للكشف على الأطفال بالمجان، والمقرر استمرارها من اليوم السبت 30 مارس، وحتى 5 أبريل، وذلك بالتعاون مع نادى الروتارى ومؤسسة مصر بلا مرض، ووزارة الصحة والسكان، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين مجاناً بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورؤية مصر 2030.

ومن جهته قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن المستشفى العائم الخيرى هى مستشفى متخصصة للكشف على الأطفال من عمر يوم إلى 12 سنة وبدأت من أسوان، وهى الأن موجودة بأسيوط، وستستمر رحلتها عبر النيل إلى باقى المحافظات، وهى مستشفى مجهزة بأعداد غفيرة من التخصصات منها "الباطنة، والقلب والأطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الأطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وأنف وأذن" ويقوم بالكشف نخبة من الأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى إنه سيتم تحويل الحالات الجراحية للأطفال مجاناً وعلى الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الواردة فى الاستمارة "اسم الطفل وولى الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات أو التحاليل أو الأشعات" مشيرًا إلى إنه تم التنسيق مع مديرى المستشفيات ورؤساء أقسام الأطفال لتحويل أية حالات أطفال تتردد على المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحجز المبدئى بالمستشفى العائم وصل إلى 6000 حالة مقسمة على أسبوع وهناك حالات ستستجد على هذه الأعداد سيتم استقبالها توقيع الكشف الطبى عليها.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إن مستشفى الخير هى عبارة عن باخرة تجوب صعيد مصر وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين البسطاء حيث تضم المستشفى 13 عيادة للأطفال وبها أكبر إستشارى طب الأطفال للكشف عليهم من عمر يوم وحتى 12 عاما، مشيرا إلى دعمه وتشجيعه للمبادرات المجتمعية التى تساهم فى تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

وقد رست المركب العائم "مستشفى الخير" ظهر أمس بمرسى العبارات النيلية بجوار حديقة الفردوس بحى شرق مدينة أسيوط، وكان فى استقبالها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط على أن يبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء يوميا لتوقيع الكشف الطبى على الأطفال بالمجان وصرف العلاج اللازم لهم فضلًا عن اجراء العمليات الجراحية للأطفال.