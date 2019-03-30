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"حماية المستهلك" يعتذر عن تلقى شكاوى "واتس آب" 3 أيام بسبب عطل فنى

السبت، 30 مارس 2019 12:27 ص
"حماية المستهلك" يعتذر عن تلقى شكاوى "واتس آب" 3 أيام بسبب عطل فنى واتساب
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اعتذر جهاز حماية المستهلك، عن وجود عطل فني في خدمة تلقي الشكاوي عن طريق خدمة الواتس اب برقم 01281661880 ، مؤكدا أنه جاري العمل على إزالة أسباب هذا العطل، معلنا أن ذلك سيتم في أسرع وقت وسيتم إبلاغ المواطنين فور الانتهاء منه. 
 
وقال جهاز حماية المستهلك للمواطنين، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعيى "فيسبوك": "يمكنكم إرسال الشكاوى من خلال الموقع الرسمي لنا WWW.cpa.gov.eg وسيتم التواصل معكم في خلال (3 إلى 5) أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى".
 
 

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