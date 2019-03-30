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اليوم السابع: السيسى زعيم القرارات التاريخية

السبت، 30 مارس 2019 08:06 م
اليوم السابع: السيسى زعيم القرارات التاريخية اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
 
تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: إعلان الرئيس مفاجآت سارة فى احتفالية تكريم المرأة المصرية وأهمها رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بالدولة إلى 2000 جنيه
 

السيسى زعيم القرارات التاريخية.. الرئيس يعلن مفاجآت سارة فى احتفالية تكريم المرأة المصرية

 
1 رفع الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين بالدولة إلى 2000 جنيه
 

2 منح أصحاب المعاشات 15 % زيادة ورفع الحد الأدنى ل 900 جنيه

 
3 منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها
 

4 علاوة استثنائية للعاملين بالدولة لمواجهة التضخم قدرها 150 جنيها

 
5 رد مديونية الخزانة العامة للمعاشات بناء على دراسات «المركزى للمحاسبات »
 

6 إنشاء صندوق للمرأة وتوفير المناخ الملائم والداعم لها بسوق العمل

 
7 وضع تشريعات لحماية المرأة من جميع أشكال العنف المعنوى والجسدى
 

8 تكليف وزارة الصحة بإجراء مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدى

 
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الحد الادنى للاجور

المعاشات

زيادة الاجور

الاجور

الحد الادنى للمعاشات




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