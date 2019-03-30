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العثور على جثة شاب مفصولة الرأس بالقرب من محطة قطار أبو سلطان بالإسماعيلية

السبت، 30 مارس 2019 09:03 م
العثور على جثة شاب مفصولة الرأس بالقرب من محطة قطار أبو سلطان بالإسماعيلية جثة - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر أحد المواطنين منذ قليل على جثة لشاب مفصولة الرأس مجهول الهوية بالقرب من محطة قطار أبو سلطان بدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير امن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ  بالعثور على جثة شاب مفصولة الرأس ومجهولة الهوية بالقرب من محطة قطار أبو سلطان دائرة مركز فايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ بمناظرتها الجثة تبين انها جثة لشاب فى الثلاثينات من عمره ولايحمل تحقيق شخصية ورأسه مفصولة عن جسده.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الاسماعيلية العام  وجارى إجراء التحريات للوصول إلى شخصية الجثة.

 


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