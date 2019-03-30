الشيخ محمد بن راشد يهنئ الفائز بكأس دبى العالمى للخيول

كتب محمد عبد العظيم

شهد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، فعاليات الدورة 24 من بطولة كأس دبى العالمى لسباق الخيل، معربا عن سعادته بتواجد الخيول العربية المشاركة في كأس دبى العالمى في موطنها الأصلي في شبه الجزيرة العربية.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "مبروك فوز ثندر سنو لجودولفين بكأس دبى العالمي للخيول.. ومبروك فوز الإمارات باجتماع أفضل الخيول.. وأكبر الملاك.. وأسرع وأغلى سباقات العالم على أرضها".

ومن جانبه حرص الشيخ هزاع بن زايد، مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات، على تهنئة الشيخ محمد بن راشد بهذا الفوز قائلا: "أجمل التبريكات للشيخ محمد بن راشد بفوز ثندر سنو ببطولة كأس دبي العالمي والفوز يظل حليف من اعتادوا صعود القمم وصنع الفارق كما نبارك النجاح الاستثنائي للبطولة التي تجمع العالم في ميدان واحد هو ميدان المحبة والتسامح".





وكان الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولى عهد دبى شارك فى افتتاح كأس دبى العالمى، حيث تشارك دولة الإمارات بـ 45 متسابقا، بنسبة 40% مقارنة بـ64 متسابقا من الخارج بنسبة 60% من إجمالي الخيول المشاركة، يتنافسوا في تسعة أشواط، ثمانية خصصت للخيول المهجنة الأصيلة لمسافات مختلفة وأرضيات عشبية ورملية، وسباق واحد مخصص للخيول العربية الأصيلة.