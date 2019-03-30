البيئة: مبادرة لشباب العالم بالتنسيق مع بولندا بشأن التغيرات المناخية

كتبت آية دعبس

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نتائج مشاركتها فى اجتماع الأمم المتحدة بنيويورك حيث عقدت عددا من اللقاءات على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول المناخ والتنمية المستدامة، مع نائب وزير البيئة الهولندى والمبعوث الخاص لانجلترا المسئول عن تغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان اليوم، أنه تم التأكيد خلال لقائها بنائب وزير البيئة الهولندى على دعم هولندا لمصر فى موضوعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية فيما يخص الموارد المائية، استكمالا للتعاون الثنائى بين مصر وهولندا، كما تم التأكيد خلال لقائها بمبعوث انجلترا على أهمية الشراكة بين مصر وانجلترا للعمل على تحقيق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ، وأهمية موضوعات التكيف ليس بالنسبة لمصر فقط وللدول النامية كلها.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه خلال مشاركتها فى اجتماع الأمم المتحدة تم التأكيد على ضرورة دمج الشباب ورفع الوعى لديهم للمشاركة فى إجراءات مواجهة آثار التغيرات المناخية، وربط ذلك بالتنوع البيولوجى فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP14.

وأعلنت وزيرة البيئة، عن إطلاق مبادرة لشباب العالم لصون النظم البيئية من آثار التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزير البيئة البولندى وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وربط قضيتى التنوع البيولوجى وتغير المناخ، من خلال عرض مبادرات الشباب للحفاظ على التوازن البيئى وإعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة وتبادل الخبرات بين الشباب، وحثهم على دمج موضوع التغيرات المناخية وآثارها وسبل المواجهة فى مشروعات التخرج والعمل على ايجاد تمويل لتنفيذها.