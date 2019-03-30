اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفى أثبت صلابة أمام الصدمات والأزمات..صور

الإسكندرية – أحمد يعقوب

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن الاقتصاد العالمى شهد عدة تغييرات عقب الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن ذلك دفع البنوك المركزية العالمية إلى الالتزام بمعايير خاصة بالمخاطر، بكافة أنواعها، وتطبيق أساليب وممارسات لزيادة قدرة البنوك على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، خلال كلمته اليوم، السبت، أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" والذى يعقد فى الإسكندرية، أن البنوك المصرية أثبتت صلابة ومرونة أمام جميع أنواع الصدمات والأزمات الدولية والمحلية، نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح المصرفى، والذى انطلق عام وتقوم بدورها الهام فى التمويل ودعم الاقتصاد والشمول المالى أى زيادة قاعدة المتعاملين مع النظام المالى الرسمى.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إلى ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات لأهميتها لقطاع وإدارات المخاطر بالبنوك، إلى جانب أهمية بناء القدرات والتدريب للعاملين فى مجال المخاطر على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن.

وينظم اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر منتدى مصرفى عربى لرؤساء إدارت المخاطر فى المصارف العربية، تحت عنوان " الطريق إلى بــازل 4" وذلك خلال الفترة من 30 مارس حتى 1 أبريل 2019، فى مدينة الإسكندرية، بمشاركة أكثر من 250 من مدراء المخاطر بالمصارف العربية.

ويقام المنتدى تحت رعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ويشكل منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية الذى يعقده اتحاد المصارف العربية منصة لمواكبة تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الاشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة فى ديسمبر 2017 الورقة النهائية التى تتضمن مجموعة من التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الإئتمانية ومخاطر التشغيل والتى تعتبر بمثابة المراجعة النهائية لإتفاقية بازل III، والتى تمهد الطريق لما ينتظر ان يطلق عليه بازل IV.

وتصب هذه المراجعات والتعديلات فى اتجاه تصحيح المسار الذى كان معتمداً فى المناهج المعيارية لإدارة وقياس مخاطر الإئتمان والتشغيل والأسباب الكامنة وراء هذه التعديلات، وتقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بالإضافة إلى إنتهاء لجنة بازل من التعديلات النهائية على مناهج احتساب مخاطر السوق فى يناير 2019 ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول الأول من يناير2022.

ولمواكبة تعديلات وتوجهات لجنة بازل الجديدة لقياس وإدارة المخاطر وتأثيرها على مصارفنا العربية، سوف يعقد إتحاد المصارف العربية هذا المنتدى ليسلط الضوء على تلك التعديلات وسياسات واجراءات قياس المخاطر ومتابعتها وتحديد المتطلبات الأساسية للمصارف للتجهيز لتنفيذها بالإضافة إلى قياس مدى كفاية رأس المال ونظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات الملائمة لهذه التعديلات، وذلك بهدف الإرتقاء بإدارة المخاطر إلى المستويات التى تحاكى المعايير والممارسات الدولية المعروفة والمعتمدة على الصعيدين العملى والنظرى، وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى وقطاع الشركات فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر المعروفة دوليا.