إزالة 3373 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

قال المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه تم خلال الـ 6 أشهر الماضية (الفترة من 5/9/2018 وحتى 1/3/2019) إزالة 3373 حالة تعد بالبناء على أراضى زراعية على مساحة 163 فدان و8 قراريط.

الأراضى موزعة بواقع 801 حالة تعد على مساحة 43 فدان بمركز الواسطى، و870 حالة تعد على مساحة 35 فدان بمركز ناصر ، و312 على مساحة 17 فدان بمركز بنى سويف، و310 حالة تعد على مساحة 17 فدان بمركز إهناسيا،و339 حالة تعد على مساحة 10 أفدنة بمركز ببا، و334 حالة تعد على مساحة 18 فدان بمركز سمسطا،و407 حالة تعد على مساحة 20فدان بمركز الفشن.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير جهود مديرية الزراعة بشأن سير العمل بحملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى تنفذها المديرية بالتعاون مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية ،وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى من خلال استمرار حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية.

وشدد المحافظ فى بيان على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الرزاعية بجميع مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية ببنى سويف للحفاظ على الرقعة الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة ،موجها بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمتعدين على الرقعة الزراعية.