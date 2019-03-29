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وكيل هندسة طنطا يفوز بجائزة "خليفة التربوية" فى مجال التعليم العالى

الجمعة، 29 مارس 2019 07:07 م
وكيل هندسة طنطا يفوز بجائزة "خليفة التربوية" فى مجال التعليم العالى الدكتور عبد النبى قابيل
الغربية – مصطفى عادل
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فاز الدكتور عبد النبى قابيل ، وكيل كلية هندسة طنطا للدراسات العليا والبحوث بجائزة "خليفة التربوية" بدولة الإمارات.

كان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة رئيس مجلس أمناء جائزة" خليفة التربوية" أعتمد أسماء الفائزين فى الدورة الثانية عشر للجائزة 2018 – 2019 من داخل الإمارات وعلى مستوى الوطن العربي، وفاز الدكتور عبد النبى قابيل ، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالجائزة فى مجال التعليم العالى فئة الأستاذ الجامعى المتميز فى البحث العلمى، وسيقام حفل التكريم بمسرح فندق قصر الإمارات بأبو ظبي.

 

 

 


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