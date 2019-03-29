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وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعا لبحث الاتفاقيات المتبادلة

الجمعة، 29 مارس 2019 03:03 م
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعا لبحث الاتفاقيات المتبادلة وزراء خارجية مصر والأردن والعراق
رسالة تونس مصطفى عنبر
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عقد وزراء خارجية مصر، والأردن،  والعراق، اجتماعاً ثلاثيا اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس.

 
وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، إن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاث الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى الدكتور عادل عبد المهدى خلال قمتهم التى عقدت بالقاهرة مؤخرا.
 
وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفنى حتى تبدأ عمليات تنفيذ الأولويات التى حددها الزعماء الثلاثة.
 
ووصف وزير الخارجية العلاقات بين الدول الثلاث بأنها تاريخية، مشيرا إلى أن هناك مجالات للتعاون الاقتصادي تصب فى إطار منفعة شعوب الدول الثلاث.
 
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق يعقدون اجتماعا لمناقشة سبل تنفيذ تكليفات قادة الدول الثلاث.
 
 

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