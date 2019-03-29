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واشنطن بوست: ترامب بالغ فى تقدير ثروته وأخفى ديونه قبل توليه الرئاسة

الجمعة، 29 مارس 2019 11:23 ص
واشنطن بوست: ترامب بالغ فى تقدير ثروته وأخفى ديونه قبل توليه الرئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عندما كان رجل أعمال استخدم بياناته المالية للمبالغة فى ثروته وإخفاء ديونه، بحسب ما أظهرت وثائق أطلعت عليها الصحيفة، والتى أصبحت الآن أساسية فى التحقيقات التى تتناول أعماله التجارية.

 

وأوضحت الصحيفة أن البيانات المالية لترامب فى عام 2011 ذكرت أنه كان لديه 55 منزلا لبيعها فى ملعبه للجولف فى جنوب كاليفورنيا، يمكن بيعها بثلاثة ملايين دولار أو أكثر للواحدة. لكن ترامب كان لديه 31 منزلا فقط وجاهزة للبيع، وفقا لسجلات المدينة، أى نسب لنفسه 24 منزلا، أى 72مليون دولار من العائدات التى يمكن أن يحصل عليها، لكنه فى الحقيقة لم يكن يمتلكها.

 

وأدعى أيضا أن مزرعة له فى فرجينيا على مساحة ألفى فدان، فى حين أن مساحتها 22 فقط، وقال إنه برج ترامب به 68 طابق، بينما عدد طوابقه 58 فقط.

 

والآن، يبحث المحققون فى الكابيتول وفى نيويورك فى هذه الوثائق غير العادية فى محاولة على ما يبدو لمعرفة ما إذا كان عادة ترامب المشابهة فى المبالغة قد وصلت إلى حد التزوير.

 

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن هذه البيانات محل تحقيقين على الأقل يتتبعان ترامب دون أن يتأثرا بنهاية تحقيق روبرت مولر. وكانت لجنة المراقبة الإصلاح بمجلس النواب قد أعلنت يوم الأربعاء أنها طلبت هذه البيانات لعشر سنوات من شركة ترامب للمحاسبة.


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