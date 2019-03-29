مندوب الهند بالأمم المتحدة: نيودلهي تدعم قرار الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب

نيودلهي )أ ش أ(

قال المندوب الدائم للهند في الأمم المتحدة سيد أكبر الدين، اليوم الجمعة، إن الدول التي تدافع عن الإرهابيين ستستمر في تقديم حجج لتبرير أفعالهم، وأن المجرمين سيواصلون دعم الإرهاب.

وجاءت هذه التصريحات عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، بالإجماع القرار 2462 حول مكافحة تمويل الإرهاب، إذ شدد على ضرورة الالتزام بالقضاء على تمويل الأعمال الإرهابية.

وأضاف أكبر الدين، في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أن الإرهابيين سيصبحون أكثر ابتكارًا في إيجاد الطرق لانتهاك القانون، وأن الحقيقة المؤسفة هي أن الدول التي تدافع عن الإرهاب ستستمر في تقديم حجج لتبرير أفعالهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهند ذكرت أن مكافحة الإرهاب أمر تعتبره دولة عدة بمثابة سياسات أمنية جوهرية تتطلب استجابة عالمية.

جدير بالذكر أن القرار الجديد يلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تضمن قوانينها وتشريعاتها الداخلية مقاضاة ومعاقبة التمويل المباشر وغير المباشر للإرهاب.

ووصفت الهند خطوة الأمم المتحدة بأنها علامة فارقة في الجهود الدولية لوضع إطار معياري لتجريم تمويل الإرهاب.