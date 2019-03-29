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الجمعة، 29 مارس 2019 09:10 ص
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مقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 جنود فى اشتباكات بالشطر الهندى من كشمير

الجمعة، 29 مارس 2019 09:09 ص
مقتل مسلحين اثنين وإصابة 4 جنود فى اشتباكات بالشطر الهندى من كشمير عناصر من الجيش الهندى
نيودلهى أ ش أ
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لقى مسلحان مصرعهما، وأصيب 4 جنود فى مواجهة لا تزال جارية بين قوات الأمن الهندية ومسلحين فى مقاطعة "بادجام" بالشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة (إن دى تى في) الهندية اليوم الجمعة، عن مسئول بالشرطة الهندية قوله إن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا وأطلقت عملية تفتيش فى منطقة "ناوجام" بمقاطعة "بادجام" بولاية جامو وكشمير الهندية ، وذلك عقب ورود معلومة تفيد بوجود مسلحين فى المنطقة، مضيفا أن الاشتباك الذى اندلع بين الجانبين أدى إلى مقتل مسلحين اثنين، وجارى التأكد من هويتهما.

يذكر أن ثلاثة مسلحين ينتمون لجماعتى "حزب المجاهدين" و"لشكر طيبة" قد لقوا مصرعهم أمس على يد قوات الأمن الهندية فى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين بمدينة "شوبيان" بالشطر الهندى من كشمير.

 


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