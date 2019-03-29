مصرع تلميذ سقط من أعلى خلاط مواد بناء بطهطا سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى تلميذ يبلغ من العمر12 عاما مصرعه على إثر سقوطة من أعلى خلاط مواد بناء بناحية قرية بنى حرب دائرة مركزطهطا شمال محافظة سوهاج، تم نقل الجثة لمستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوفاة تلميذ وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها العقيد ياسر صلاح رئيس فرع بحث الشمال، تبين أنه أثناء سير جرار زراعي بخلاطه أسمنت "بدون لوحات" قيادة ناجح م م 40 سنة سائق ويقيم بناحية الجريدات دائرة المركز حاول أمير ر م ى 12 طالب ويقيم بذات الناحية استقلال الخلاطه وأختل توازنه وسقط ارضاً مما نتج عنه وفاته.

بسؤال قائد الجرار ووالد المتوفى رشاد م بـ 24 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفيا الشبهة الجنائية وورد تقرير مفتش الصحة يتضمن بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة نتيجة الأرتطام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.