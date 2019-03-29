صور.. وصول أول مستشفى عائم للكشف على الأطفال بالمجان في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة، القافلة الطبية المكبرة لأول مستشفى عائم للطفل والأم "مستشفى الخير " والمقرر لها بداية نشاطها غدا السبت، وتستمر حتى 5 ابريل المقبل، للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاماً بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط .

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم القطاع الصحى والنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للطفل والأم بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذاً لبرامج التنمية المستدامة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ان القافلة الطبية ومستشفى الخير سترسو بنيل أسيوط بمرسى حديقة الفردوس بحى شرق أسيوط ويبدأ الكشف من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مساءاً وذلك للكشف على الاطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما ً بالمجان وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم فضلا عن اجراء العمليات الجراحية للأطفال .

وأضاف الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة أن القافلة الطبية لمستشفى الخير تشمل تخصصات الباطنة والقلب والاطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الاطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدر والتغذية وسمعيات وانف وأذن ويقوم بالكشف نخبة من الاطباء المتخصصين تحت اشراف وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه سيتم تحويل الحالات الجراحية للاطفال مجاناً وعلى الراغبين تجهيز ملف يشمل بيانات الطفل الوارده في الاستمارة اسم الطفل واسم ولي الأمر وتليفونه وعمره من واقع شهادة الميلاد وعنوانه ومرفق معها شهادة ميلاد الطفل وصورة من الكشوفات او التحاليل او الاشعات مشيرا الى انه تم التنسيق مع مديري المستشفيات ورؤساء اقسام الاطفال لتحويل أية حالات اطفال تتردد علي المستشفيات .