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صور.. مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا لدعم التعديلات الدستورية بأسيوط

الجمعة، 29 مارس 2019 10:47 م
صور.. مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا لدعم التعديلات الدستورية بأسيوط جانب من المؤتمر
أسيوط-هيثم البدرى
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عقدت أمانة حزب مستقبل وطن مركز أسيوط، مؤتمرا شعبيا لدعم التعديلات الدستورية وذلك بحضور المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط والمهندس محمد كدوانى أمين مركز اسيوط والشيخ على ابوالحسن رئيس بيت العائلة باسيوط والقس صمؤئيل راعى كنيسة البورة وعدد من امناء الامانات النوعية بالمحافظة واعضاء امانة مستقبل وطن بمركز اسيوط والوحدات الحزبية وقيادات العمل الطبيعى بقرية منقباد والقرى المجاورة.

وتضمن المؤتمر كلمة المهندس ياسر عمر امين الحزب بالمحافظة والذى تحدث عن اهمية التعديلات الدستورية فى دعم الاستقرار الوطنى واستفادة المراة بحكم انها لها دور وطنى ونسبة شعبية اضافة إلى عودة المظلة الثانية للمجلس التشريعى وهو مجلس الشيوخ.

واوضح امين الحزب ان المشاركة فى التعديلات الدستورية من ابناء الشعب لبناء مصر الحديثة اسوة بما حدث فى الدول الاجنبية، موضحا ان التعديلات الدستورية لتقوية البلاد ومواجهة المؤامرات والفوضى التى يحاول اعداء الوطن من الخارج والداخل التربص بالبلاد من خلالها.

من جانبه تحدث القس صمؤئيل راعى كنيسة الشهيد مارى جرجس بالبورة ومنقباد عن حب وعشق مصر لانه حب ابدى واوضح انه رغم التحديات التى تواجهنا فان مصر محفوظة بكلام ربنا "اهبطوا مصر انشاء الله امنين"، "ومبارك شعب مصر" واوضح اننا نصلى فى الكنائس والمساجد من اجل سلام مصر.

بينما تحدث الشيخ على ابوالحسن رئيس بيت العائلة باسيوط ان التاريخ يشهد لمصر بخصائص ومميزات لا ينكرها اية انسان فان اول رسالة نزلت من السماء على رجل مصرى حفيد سيدنا ادم الخامس وهو ادريس علية السلام فمصر اول بلد فى العالم نشرت التوحيد واوضح انه على كل مصرى مسلم او قبطى محب لوطنة ان يتكاتف من اجل حمايتها والحفاظ على ممتلكاتها.

 

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (1)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (1)

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (2)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (2)

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (3)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (3)

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (4)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (4)

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (5)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (5)

 

مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (6)
مستقبل وطن يعقد مؤتمرا شعبيا (6)

 


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