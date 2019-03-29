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صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 60 موبايل و 980 كرت ميموري

الجمعة، 29 مارس 2019 05:58 م
صور.. ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 60 موبايل و 980 كرت ميموري جانب من عملية التفتيش للمتهم
كتبت رحاب نبيل
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عصام محمدين مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوانزو، اشتبه عصام محمدين مدير الجمرك التفتيش فى راكب مصرى قادم من الصين حيث لاحظ إنتفاخ جيوب الجاكت الذى يرتديه .

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه وتفتيشه ذاتيا من  ميلاد رسمى، و حسام الشافعى مأمورى الجمرك  تحت إشراف أحمد حسين مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 4 هواتف محمولة ملفوفة داخل أحد الحقائب وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 60 هاتف محمول ماركة و 980 كارت ميمورى مخفاة داخل الجاكت وجيوب ملابسه وملصقة على جسده حول وسطه وساقة.

قرر جمال عبد الفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ،و رمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، و إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

 

عملية التفتيش للمتهم (2)
 
عملية التفتيش للمتهم (1)
 

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