video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير ألمانيا يهنئ المعهد الألمانى بمرور 50 عاما على أعمال التنقيب بجزيرة فيلة

الجمعة، 29 مارس 2019 08:56 م
سفير ألمانيا يهنئ المعهد الألمانى بمرور 50 عاما على أعمال التنقيب بجزيرة فيلة السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى ، المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة وشركائه فى المشاريع بمناسبة مرور خمسين عاما على أعمال التنقيب الأثرية بجزيرة فيله ، كما عبرعن شكره على التعاون المصرى الالمانى الممتد لعقود طويله والقائم على الثقة.

وقالت السفارة الالمانية بالقاهرة على حسابها بموقع " فيس بوك " ، الجمعة، أن مشروع "جزيرة فيله" للتنقيب الأثرى يعد أضخم وأطول مشروع بحثى للمعهد الألمانى للآثار بمصر.

جزيرة فيلة (1)

واكتسبت جزيرة فيله بوصفها مكانا أسطوريا لمنابع النيل فى الأزمنة السحيقة مكانة هامة كمركز لعبادة الآلهة ، ويعمل المشروع البحثى على إعادة رسم صورة لتطور هذا المكان الهام الذى شكل نقطة التقاء للمواصلات على مدى خمسة آلاف عام ، كما أكد السفير على أن المعهد فى عامه المائة والتسعين أيضا يشكل أهمية فائقة بالنسبة لعلماء الآثار الألمان والدوليين وكافةعلوم الآثار.

جزيرة فيلة (2)
 
 
جزيرة فيلة (3)
 
 
جزيرة فيلة (4)
 
 
جزيرة فيلة (5)
 
 
جزيرة فيلة (6)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ألمانيا تؤكد أن إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية أبرز أهدافها فى إفريقيا

ألمانيا تستعيد الكبرياء المفقود.. "الماكينات" الألمانية تدهس "الطواحين" الهولندية فى تصفيات يورو 2020.. نوير يعادل رقم أسطورة حراسة المرمى.. جنابري يواصل التألق.. والصحافة المحلية تشيد بـ"لوف" مدرب المانشافت

مصر

ألمانيا

جزيرة فيلة

الأثار

سفير ألمانيا

سفارة ألمانيا




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة