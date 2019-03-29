سفير ألمانيا يهنئ المعهد الألمانى بمرور 50 عاما على أعمال التنقيب بجزيرة فيلة

كتبت: إنجى مجدى

هنأ السفير الألمانى بالقاهرة يوليوس جيورج لوى ، المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة وشركائه فى المشاريع بمناسبة مرور خمسين عاما على أعمال التنقيب الأثرية بجزيرة فيله ، كما عبرعن شكره على التعاون المصرى الالمانى الممتد لعقود طويله والقائم على الثقة.

وقالت السفارة الالمانية بالقاهرة على حسابها بموقع " فيس بوك " ، الجمعة، أن مشروع "جزيرة فيله" للتنقيب الأثرى يعد أضخم وأطول مشروع بحثى للمعهد الألمانى للآثار بمصر.

واكتسبت جزيرة فيله بوصفها مكانا أسطوريا لمنابع النيل فى الأزمنة السحيقة مكانة هامة كمركز لعبادة الآلهة ، ويعمل المشروع البحثى على إعادة رسم صورة لتطور هذا المكان الهام الذى شكل نقطة التقاء للمواصلات على مدى خمسة آلاف عام ، كما أكد السفير على أن المعهد فى عامه المائة والتسعين أيضا يشكل أهمية فائقة بالنسبة لعلماء الآثار الألمان والدوليين وكافةعلوم الآثار.