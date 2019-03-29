زراعة الوادى الجديد تستعد لحصاد 206510 فدان قمح

وأكد المرسي، في بيان له عن التنسيق مع قطاع التموين والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وهناك إحتمالية هذا الموسم تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى وذلك بعد التنسيق ما بين الجمعية الزراعية المركزية مع شركات المطاحن أو الصوامع.

وأشار إلى أن قطاع التموين يتولى توفير كميات السولار اللازمة لمعدات الحصاد في ظل اعتماد المزارعين على آلات الحصاد والماكينات الحديثة والتخلى عن طرق الحصاد اليدوية القديمة الأمر الذي يساهم في سرعة الحصاد وتوفير النفقات لدى المزارعين.