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زراعة الوادى الجديد تستعد لحصاد 206510 فدان قمح

الجمعة، 29 مارس 2019 02:18 م
زراعة الوادى الجديد تستعد لحصاد 206510 فدان قمح حصاد قمح - أرشيفية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
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أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد،اليوم الجمعة، عن بدء الإعداد لحصاد 206510 فدان قمح منزرعة علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة ومنطقة شرق العوينات. 

 
وأكد المرسي،  في بيان له عن التنسيق مع قطاع التموين والبنك الزراعى وشركات المطاحن والصوامع لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، وهناك إحتمالية هذا الموسم تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى وذلك بعد التنسيق ما بين الجمعية الزراعية المركزية مع شركات المطاحن أو الصوامع.
 
وأشار إلى أن قطاع التموين يتولى توفير كميات السولار اللازمة لمعدات الحصاد في ظل اعتماد المزارعين على آلات الحصاد والماكينات الحديثة والتخلى عن طرق الحصاد اليدوية القديمة الأمر الذي يساهم في سرعة الحصاد وتوفير النفقات لدى المزارعين.
 
 
 
 
 

 


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