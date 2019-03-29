رئيس جامعة القاهرة: بحثنا مع الجانب الروسى الاستفادة من التخصصات المتقدمة لديهم

وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن زيارته الأخيرة لروسيا تضمنت العديد من المناقشات حول استفادة جامعة القاهرة وخاصة الفرع الدولى للجامعة بمدينة الشيخ زايد من التخصصات المطورة لدى الجانب الروسى، موضحًا أنه وجه بمراقبة هذه التخصصات المتقدمة تمهيدًا لمحاولة عقد الدرجات المزدوجة معها.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش إنشاء درجات علمية مزدوجة مع جامعات موسكو، وباومن، وجوبكن، وكازان، في التخصصات العلمية التي تخدم الاقتصاد المصرى، وبخاصة فى مجال الصناعة والتكنولوجيا، مشيراً إلى قوة الجامعات الروسية فى مجالات علوم الحياه، والعلوم الزراعية لتحسين الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية على غرار ما تم فى روسيا من خلال الاهتمام بهذه التخصصات.

وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرة العلمية والبحثية للجامعات الروسية المتخصصة فى مجالات كصناعات تكرير النفط وتسييل الغاز، وبخاصة فى ظل التوجه المصرى لصناعات تسييل الغاز بعد الاكتشافات الكبيرة فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأبيض المتوسط.