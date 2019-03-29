video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة: بحثنا مع الجانب الروسى الاستفادة من التخصصات المتقدمة لديهم

الجمعة، 29 مارس 2019 04:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: بحثنا مع الجانب الروسى الاستفادة من التخصصات المتقدمة لديهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن زيارته الأخيرة لروسيا تضمنت العديد من المناقشات حول استفادة جامعة القاهرة وخاصة الفرع الدولى للجامعة بمدينة الشيخ زايد من التخصصات المطورة لدى الجانب الروسى، موضحًا أنه وجه بمراقبة هذه التخصصات المتقدمة تمهيدًا لمحاولة عقد الدرجات المزدوجة معها.
 
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش إنشاء درجات علمية مزدوجة مع جامعات موسكو، وباومن، وجوبكن، وكازان، في التخصصات العلمية التي تخدم الاقتصاد المصرى، وبخاصة فى مجال الصناعة والتكنولوجيا، مشيراً إلى قوة الجامعات الروسية فى مجالات علوم الحياه، والعلوم الزراعية لتحسين الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية على غرار ما تم فى روسيا من خلال الاهتمام بهذه التخصصات.
 
وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرة العلمية والبحثية للجامعات الروسية المتخصصة فى مجالات كصناعات تكرير النفط وتسييل الغاز، وبخاصة فى ظل التوجه المصرى لصناعات تسييل الغاز بعد الاكتشافات الكبيرة فى المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأبيض المتوسط.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. مصرى يتجول فى جامعة روسية بـ"الجلباب الصعيدى"

لأول مرة.. جامعة روسية تعتزم إطلاق قمر صناعى خاص بها

فيديو.. خبير بجامعة روسية: العلاقات المصرية الروسية تطورت كثيرًا بعد 30 يونيو

الجامعات الروسية

رئيس جامعة القاهرة

درجات علمية مزدوجة




لا تفوتك
مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

مصر والإمارات شراكة استراتيجية وتاريخ مشترك .. قيادة البلدين تحرصان على تعزيز التكامل الاقتصادى والسياسى .. نقل الثقافة المصرية للإمارات عبر تنظيم المؤتمرات وتبادل الزيارات.. وأبو ظبى تشارك بدعم تراثنا الثقافى

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

عمرو واكد "ميكس كل حاجة والعكس".. الممثل انتقد استقواء الإخوان بالخارج عام 2013.. وصف فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بكونها "مشروع استقلال وطنى حقيقى".. وارتمى بأحضان أمريكا فى 2019 لتشويه صورة مصر.. صور

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة