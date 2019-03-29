تحرير 1174مخالفة مرورية وفحص 34 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور لتسير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1174مخالفة متنوعة.
كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 34 شخصا، حيث تبين وجود عاطلين هاربين من أحكام قضائية.
وفى مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 15شقة مفروشة 22 شخصا جنائيا من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين عدا شخصين منهم هاربين من أحكام قضائية، كما تم تحرير 8قضايا إشغالات المقاهي بدائرة المديرية.
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