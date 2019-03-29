الخارجية العراقية: نرفض قرار سيادة إسرائيل على الجولان

بغداد )أ ش أ(

رفضت وزارة الخارجية العراقية اليوم /الجمعة/ رفض بلادها لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتل، داعية إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - إن وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أعرب- خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب بتونس- عن "رفض العراق لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان"، داعيا إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وجدد موقف العراق الداعم لإنهاء أزمة اليمن وليبيا والصومال، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا رافضا للتواجد التركي على الأراضي العراقية، وداعيا إلى ضرورة "نبذ الإرهاب بكل أشكاله، وصوره، ومصادره، ومرجعياته الفكرية".

وشارك وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظرائه الوزراء العرب في الاجتماع التشاوري المنعقد قبيل انطلاق أعمال القمة العربية في تونس، وتم فيه استعراض جدول أعمال الاجتماعات بشكل موجز، والذي يتضمن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك للدول العربية .

هذا، ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة العربية الثلاثون /الأحد/ المقبل في تونس.