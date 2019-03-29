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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فى مبنى ببنجلاديش إلى 25 قتيلا

الجمعة، 29 مارس 2019 08:36 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فى مبنى ببنجلاديش إلى 25 قتيلا حريق _ صورة أرشيفية
داكا /أ ش أ/
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أعلن مسئولون فى بنجلاديش، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى حريق اندلع أمس فى مبنى شاهق بالعاصمة داكا إلى 25 شخصا، فضلا عن إصابة نحو 70 آخرين.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، عن نائب مفوض شرطة العاصمة داكا موستاك أحمد قوله إنه تم التعرف على هوية جميع القتلى ما باستثناء شخص واحد .. فيما أوضح الضابط بخدمة الإطفاء فرهاد العلام أن السلطات بالمستشفى بدأت فى تسليم جثث الضحايا إلى ذويهم.

وتتكرر الحرائق وانهيارات المبانى فى بنجلاديش، البلد الفقير فى جنوب آسيا والذى يبلغ عدد سكانه 160 مليون نسمة، بسبب عدم التقيد بتدابير ومعايير السلامة..وفى الشهر الماضي، دمر حريق مبانى سكنية فى مدينة داكا القديمة حيث كانت تُخزن بطريقة غير قانونية مواد كيميائية، وأسفر عن مصرع حوالى 70 شخصًا.

 


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