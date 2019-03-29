أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 بـ629 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 تراجع كبير بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 629 جنيها للجرام حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 539 جنيها

عيار 21: 629 جنيها

عيار 24: 718 جنيها

الجنيه الذهب: 5032 جنيها

الأوقية: 1291 دولارا.

جاء انخفاض سعر الذهب فى مصر نتيجة تراجع أوقية الذهب عالميا من 1308 دولار إلى 1291 دولار، نتيجة ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، الأمر الذى جعل الذهب يحقق أكبر انخفاض له على مدار شهر مارس الجارى

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.