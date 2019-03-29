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الجمعة، 29 مارس 2019 01:43 م
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أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 بـ629 جنيها للجرام

الجمعة، 29 مارس 2019 01:23 م
أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات وعيار 21 بـ629 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 مارس 2019 تراجع كبير بقيمة 6 جنيهات، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 629 جنيها للجرام حتى الآن.
 
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
 
عيار 18: 539 جنيها
 
عيار 21: 629 جنيها
 
عيار 24: 718 جنيها
 
الجنيه الذهب: 5032 جنيها
 
الأوقية: 1291 دولارا.
 
جاء انخفاض سعر الذهب فى مصر نتيجة تراجع أوقية الذهب عالميا من 1308 دولار إلى 1291 دولار، نتيجة ارتفاع الدولار والأسهم بشكل أساسي، الأمر الذى جعل الذهب يحقق أكبر انخفاض له على مدار شهر مارس الجارى 
 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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