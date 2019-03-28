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الخميس، 28 مارس 2019 12:51 م
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وزير التموين يطلق خدمة الشاشات الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين

الخميس، 28 مارس 2019 12:39 م
وزير التموين يطلق خدمة الشاشات الإلكترونية لتلقى شكاوى المواطنين الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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أطلق  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المغطى رئيس جهاز حماية المستهلك  خدمة جديدة للجهاز، وهي شاشات إليكترونية فى الأماكن العامة مثل محطة مصر وغيرها من الأماكن التى يتردد عليها المواطنين بشكل كبير ،حيث تتيح هذه الشاشات خدمة جديدة للمواطنين يستطيع من خلالها المواطن تقديم اى  شكوى لديه من خلال هذه الشاشات ﻭانه سيتم  توفير هذه الشاشات فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وأسوان وشرم الشيخ كمرحلة اولى.
 
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين إن المواطن يستطيع من خلال هذه  الشاشات الالكترونية التقدم بشكاواه كما قام الوزير أيضا بإطلاق خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملين بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.
 
 
 

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التموين

حماية المستهلك

على المصيلحى




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