وزير التموين يشهد اليوم الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك

كتب مدحت وهبة

ينظم جهاز حماية المستهلك، اليوم الخميس، احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك والعديد من المختصين فى المجال.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وانه سيتم التوسع فى انشاء فروع جديدة لجهاز حماية المستهلك فى مختلف المحافظات بهدف تعزيز الحملات الرقابية والحفاظ على حقوق المواطنين .