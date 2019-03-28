مسعفان يسلمان 56 ألف جنيه عثر عليها أثناء إنقاذ راكب فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

عثر مسعف وسائق من مرفق إسعاف بنى سويف على 56 ألف جنيه، أثناء إنقاذ راكب فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

البداية أثناء محاولة إنقاذ السائق ويدعى " وليد.ص.م" ومقيم بركة السبع غرب بمحافظة المنوفية كان بداخل السيارة بالطريق الصحراوي الشرقي أمام نفق أبو صالح بمحافظة بني سويف، عثر فريق الإسعاف على مبلغ مالي داخل السيارة أثناء نقل المصاب للمستشفى.

وعثر محمد حسين حسن، مسعف بمرفق إسعاف بني سويف، وسعيد محمد شرهاوى، سائق سيارة الإسعاف على 56 ألف و382 جنيها بجوار المصاب بعد أن تم نقله لمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وقاموا بتسليم الأموال بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر برقم 57/111 أحوال مركز ناصر.

وقال الدكتور إسلام عساف مدير مرفق إسعاف بنى سويف إن موقف السائق والمسعف يدل على الشرف والأمانة فى عملهم وهم ينطلقون إلى عملهم وكل همهم إنقاذ المصابين والحفاظ على متعلقاتهم الشخصية وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها، مؤكدا إنهم يعدا نموذجا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم.