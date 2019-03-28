محافظ الوادى الجديد: بروتوكول لإنشاء القرية النموذجية الثالثة بـ35 مليون جنيه

وقع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم، بروتوكول تعاون لتمويل مشروع القرية النموذجية الثالثة الجارى إنشائها شمال مدينة الخارجة لاستصلاح 500 فدان وإقامة 100 منزل على الطراز البيئى بتكلفة تبلغ 35 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وذلك بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وصرح الزملوط أن المشروع يهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة تسهم فى دعم خطة الجذب السكانى للمحافظة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأبناء المحافظة من المستفيدين والذين يحصلون على منزل وقطعة أرض زراعية على مساحة 5 أفدنة لكل مستفيد لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية، مؤكدا أن القرية ستكون مجهزة بكافة المرافق والخدمات.

كما التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بوفد من الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الخبراء العرب بمجال زراعة وإنتاج التمور، موضحًا أنه تم بحث أوجه الاستفادة من خبراتهم فى مجال زراعة النخيل وفقا لأحدث الأساليب العلمية، والتوسع فى إقامة مزارع للنخيل بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية وتطوير زراعة وإنتاج التمور.

من ناحية أخرى، تفقد الوفد خلال زيارته للمحافظة عددا من المشروعات الزراعية والمصانع الكبرى فى مجال التمور وذلك لتبادل ونقل الخبرات فى هذا المجال.