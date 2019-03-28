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الخميس، 28 مارس 2019 06:50 م
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قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة فى القرى النائية بالوادى الجديد

الخميس، 28 مارس 2019 06:19 م
قوافل تعليمية مجانية لطلاب الثانوية العامة فى القرى النائية بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
كتب فريق المحافظات
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قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، تنفيذ قوافل تعليمية بقرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق النائية، لطلاب الثانوية العامة وذلك للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور.

وكلف المحافظ الجهاز التنفيذي، بمنع استخدام مكبرات الصوت بقاعات الأفراح المفتوحة تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة، وإغلاق القاعات المخالفة لهذا القرار،  مراعاةَ لظروف الطلاب وغيرهم من المرضى وكبار السن.

من ناحية أخري، أكد الزملوط، تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وفتح منافذ لبيع السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تفعيل الجمعيات الفئوية بالمصالح الحكومية وإمدادها بالسلع والمنتجات اللازمة بأسعار تنافسية، كما وجه بحصر جميع المساجد التى تحتاج لرفع كفاءتها على مستوى المحافظة.

 

 


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