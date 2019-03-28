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صور.. ملكة جمال بوليفيا تروج للسياحة فى مصر بصور فى الأماكن الأثرية

الخميس، 28 مارس 2019 11:05 ص
صور.. ملكة جمال بوليفيا تروج للسياحة فى مصر بصور فى الأماكن الأثرية ملكة جمال بوليفيا
كتبت فاطمة شوقى
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نشرت نيميرا فلوريس ملكة جمال بوليفيا على مواقع التواصل الاجتماعى صورا لها فى مصر، وذلك خلال مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 "Miss Eco International " والتى تقام فعاليتها فى مصر للعام الخامس على التوالى، بمشاركة نحو أكثر من 65 دولة من جميع أنحاء العالم.  

ووفقا لصحيفة "الباييس"، فأن المسابقة سيتم عقدها فى مصر فى 29 و30 مارس، وهناك مرشحون من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم سيتنافسون على اللقب، فضلا عن أن ملكات الجمال لديهم برنامج سياحى للترويج للأماكن الأثرية والسياحية فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن نيميرا، ملكة جمال لديها جاذبية تمكنها من أن يكون لها مكان فى النهائى.

وقالت الصحيفة أن برنامج المسابقة يختلف عن الأعوام السابقة، حيث يتضمن عددا من الزيارات للأماكن الأثرية والسياحية للترويج للسياحة فى مصر بشكل مختلف، وتنظيم رحلات إلى الغردقة، والأقصر والإسكندرية، بجانب زيارة المناطق الأثرية.

 

ملكة جمال بوليفيا تورج للسياحة فى مصر
ملكة جمال بوليفيا تورج للسياحة فى مصر

 

ملكة جمال بوليفيا على احدشواطئ مصؤ
ملكة جمال بوليفيا على أحد شواطئ مصر

 

ملكة جمال بوليفيا فى مصر
ملكة جمال بوليفيا فى مصر

 

ملكة جمال بوليفيا
ملكة جمال بوليفيا

 

نيميرا فلوريس فى مصر
نيميرا فلوريس فى مصر

 


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