صور.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه بشارع بورسعيد، بالقاهرة ، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من سكة الوايلى و غمرة اتجاه السواح و ميدان الحدائق و منزل كوبرى الفنجرى، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.

تلقى المقدم وائل عجاج ، رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع بورسعيد ، بوجود كسر ماسورة مياه ، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق ، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق ، مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة، وتم التنسيق مع الصرف الصحى لإرسال سيارات لشفط المياه من المكان.