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صور.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة

الخميس، 28 مارس 2019 08:15 م
صور.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة كسر ماسورة مياه بشارع بورسعيد
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية، بسبب كسر ماسورة مياه بشارع بورسعيد، بالقاهرة ، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من سكة الوايلى و غمرة اتجاه السواح و ميدان الحدائق و منزل كوبرى الفنجرى، وسط انتشار الخدمات المرورية، لمتابعة حركة المركبات لحين إجراء أعمال الإصلاحات.

تلقى المقدم وائل عجاج ، رئيس غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع بورسعيد ،  بوجود كسر ماسورة مياه ، أدت إلى ظهور بعض الكثافات المرورية بالطريق ، وتم إبلاغ اللواء محمود عبد الرازق ، مدير المرور بالواقعة، وأمر بانتقال الخدمات المرورية إلى المنطقة، وتم التنسيق مع الصرف الصحى لإرسال سيارات لشفط المياه من المكان.

كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة (1)
 

 

كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة (2)
 

 

كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة (3)
 

 

كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة (4)
 

 

كسر ماسورة مياه فى شارع بورسعيد بالقاهرة (5)

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