صور.. رئيس الحكومة يوجه بتوفير الإمكانات والآلات اللازمة لتطوير محالج القطن

كتبت هند مختار - الفيوم - رباب الجالي - تصوير سليمان العطيفى

عقب انتهائه من تفقد مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى محالج القطن بالمحافظة؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارى تنفيذها بها، وذلك بمرافقة وزراء: التنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والمحافظ، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.

فى بداية الجولة أكد رئيس الوزراء ضرورة توفير كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطوير الخاصة بمحالج الأقطان، وخاصة فى محافظة الفيوم؛ باعتبارها أول محافظة بدأت مشروعات التطوير، وذلك من منطلق أنها صناعة استراتيجية توجه لها الدولة اهتماما بالغا، لإعادة هيكلتها؛ والنهوض بها، مُشيرا إلى أننا لدينا عمالة ماهرة فى كافة قطاعات الغزل والنسيج، والعمل جارٍ حاليا للانتهاء من استراتيجة تطوير كافة الشركات على مستوى الجمهورية، بما يخدم أهداف الدولة، فضلا عما تسهم به من توفير فرص عمل جديدة، مع ضرورة توفير كافة برامج التدريب وتزويدهم بكافة المهارات المطلوبة لمواكبة التطور التكنولوجى فى هذه الصناعة على مستوى العالم.

واستمع الدكتور مدبولى لشرح تفصيلى حول محالج القطن القائمة فى محافظة الفيوم، والتى تضم محلجين، أحدهما قديم تم إغلاقه لاعتبارات بيئية وفنية، والآخر جديد يجرى العمل على الانتهاء من تطويره، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أعمال التطوير بمحلج القطن الجديد تأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج كونه أحد الصناعات الإستراتيجية كثيفة العمالة، بما يتناسب مع اسم وسمعة القطن المصرى عالميًا، والتى تتضمن أولى مراحلها إقامة محالج مطورة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أن عدد المحالج التى يتم تطويرها حاليا على مستوى الجمهورية تصل إلى 11 محلجًا، بحيث تغطى تلك المحالج جميع المحافظات التى تزرع القطن مع زيادة طاقتها الإنتاجية حوالى ثلاثة أضعاف طاقة الحليج الحالية لتتمكن من حليج حوالى 4 ملايين قنطار فى نهاية الخطة المقررة عام 2021، وتم البدء بتطوير محلج الفيوم.

وأضاف أن الهدف من إقامة المحلج الجديد هو الاعتناء بالقطن المصرى وتنقيته من الشوائب، حيث يضم آلات مُتطورة، لافتا إلى أن كُلفة بناء المحلج تبلغ 250 مليون جنيه تتم على مرحلتين وتصل طاقته الإنتاجية بعد التطوير 5 طن / ساعة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 أفدنة تقع على طريق الفيوم/ بنى سويف، ويتم تشغيله آليا دون أى تدخل بشرى، وملحق به مخازن مسقوفة لتخزين القطن الشعر والقطن الزهر والبذرة..

وأوضح رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه فيما يخص المرحلة الأولى من محلج الفيوم المطور فقد تم تنفيذ 99% من أعمالها والتى تشمل إنشاء (صالات التضريبة والحليج والمكبس ومعالجة البذرة، وسور حول مساحة المحلج بالكامل، وإنشاء محطة محولات ومبان خدمية أخرى)، مضيفًا أن المرحلة الثانية سيبدأ تنفيذها بعد نجاح تجربة التشغيل التجريبى للمحلج، مشيرًا إلى أنه سيتم إدخال أحدث جهاز إلكترونى ( H.V.I ) لقياس خواص شُعيرات القطن وإجراء إختبارات الرطوبة داخل المحلج.

وأشار مصطفى، إلى أن عملية حليج الأقطان هى عملية صناعية هدفها فصل آلياف القطن الشعر عن بذورها؛ حيث تستخدم الألياف فى صناعة الغزل والنسيج، وتستخدم البذور فى معاصر الزيوت لاستخراج زيت بذرة القطن وعلف الحيوانات، موضحًا أن القطن الزهر الوارد إلى المحلج يمر بعدة مراحل(الخلط، والتجانس، والتفتيح) ثم يمر بعدة عمليات( التنظيف للتخلص من الشوائب بالإضافة إلى التحكم فى درجة الحرارة والرطوبة ليكون القطن جاهزًا لعملية الحليج).

ووجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع المسئولين، لتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات اللازمة؛ للانتهاء من مشروعات تطوير المحلج بالكامل.































