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صور.. حماية المستهلك يطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية للمرور على الأسواق

الخميس، 28 مارس 2019 11:09 ص
صور.. حماية المستهلك يطلق خدمة سيارات الضبطية القضائية للمرور على الأسواق سيارات حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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بدأت منذ قليل، احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك.
 
 وأطلق  الجهاز لأول مرة خدمة سيارات حماية المستهلك " الضبطية القضائية " وهى عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر.
 
سيارات حماية المستهلك (1)
سيارات حماية المستهلك (1)

سيارات حماية المستهلك (2)
سيارات حماية المستهلك (2)

سيارات حماية المستهلك (3)
سيارات حماية المستهلك (3)

سيارات حماية المستهلك (4)
سيارات حماية المستهلك (4)

سيارات حماية المستهلك (5)
سيارات حماية المستهلك (5)
 
 
 
 
 
 
 
 

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